1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzonspor'da Eddie Newton'un görevine son verildi

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi.
 31 Ekim 2020 10:55
+Aa- Yazdır
Trabzonspor'da Eddie Newton'un görevine son verildi

Trabzonspor'da kötü gidişatın ardından beklenen oldu.

Son olarak Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1 önde olmasına rağmen maçı 4-3 kaybeden bordo-mavililerde Eddie Newton'ın takımdaki geleceği iyice sorgulanmıştı. İngiliz teknik adamın görevine son verildi.

Trabzonspor, Eddie Newton yönetiminde Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı
30 Ekim 2020 19:48		 Süper Lig maçı deprem nedeniyle ertelendi
30 Ekim 2020 16:27
Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv ekibine mağlup oldu
29 Ekim 2020 22:52		 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan Hagi-Alex cevabı!
29 Ekim 2020 09:58
Resmen açıklandı! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi
28 Ekim 2020 14:19		 23 futbolcuda virüs çıktı... Maçlar ertelendi
28 Ekim 2020 07:57
16 futbolcusu koronavirüs olan Düzcespor'un maçı ertelendi
27 Ekim 2020 12:24		 Beşiktaş, lige Denizlispor galibiyetiyle döndü
26 Ekim 2020 22:37
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor
26 Ekim 2020 17:42		 Fenerbahçe ikinci yarıda işi bitirdi, 4 gol var
25 Ekim 2020 20:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:08 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı birer sığınak ve mağara imha edildi12:03 - TRT 2 kasım ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek12:02 - 37 nefret içerikli paylaşım tespit edildi, 6'sı gözaltında11:57 - 'An itibarıyla 1600 abonenin elektriği kesik durumda'11:44 - Adalet Bakanı: Provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma açılmıştır11:42 - Binali Yıldırım'dan deprem sonrası 'sabır' uyarısı
11:41 - Bakan Karaismailoğlu, enkazda incelemelerde bulundu11:41 - Avcılığı azalan palamudun tane fiyatı 27 liraya yükseldi11:40 - Farklı ürünün bedeli kargo şirketinden tahsil edilebiliyor11:38 - İzmir'deki deprem İstanbul'u etkiler mi? Uzmanlar cevap verdi11:36 - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü11:34 - Afyonkarahisar'da 11 bina karantinaya alındı
11:24 - Milli Eğitim Müdür yardımcısı koronadan hayatını kaybetti11:14 - Kayseri'de otomobil köprü direğine çarptı: 1 ölü11:08 - Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları değiştirildi11:07 - Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek11:00 - Bakan Selçuk: 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda
10:58 - Diyanet İşleri Başkanlığı: Bazı depremzedeler geceyi camilerde geçirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
İzmirli doktor, eşini ve 2 çocuğunu depremde kaybetti
Bir ilimizde memurların izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi
İzmir'de şiddetli artçı deprem
Müsteşarlık sistemine yeniden dönüş tartışılıyor
İzmir'deki depremle ilgili provakatif paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı
Çalışma Bakanlığı: İdari izinli personel ek ders ücreti ödenmez
İzmir'deki depremde can kaybı 25'e yükseldi
Nişana, düğüne IBAN'lı davet
İzmir depreminde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sokollu Mehmed Paşa 1
Fuji-Hakone-Izu Ulusal Parkı 1
kruvaze 1
ya ya ya şa şa şa 4
nav 1
harita dil 1
emine erdoğan çakma çanta kullanıyor 5
Cradle Dağ Gölü St Clair Ulusal Parkı 1
zobu 1
pasiflora 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam