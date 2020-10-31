Trabzonspor'da Eddie Newton'un görevine son verildi
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi.
|31 Ekim 2020 10:55
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Trabzonspor'da kötü gidişatın ardından beklenen oldu.
Son olarak Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1 önde olmasına rağmen maçı 4-3 kaybeden bordo-mavililerde Eddie Newton'ın takımdaki geleceği iyice sorgulanmıştı. İngiliz teknik adamın görevine son verildi.
Trabzonspor, Eddie Newton yönetiminde Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
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