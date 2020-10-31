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Bakan Selçuk: 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: (İzmir'deki deprem) 5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda.
 31 Ekim 2020 11:00
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İzmir'deki deprem) 5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda."

Anadolu Ajansı
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