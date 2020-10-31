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Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının gelecek yıl reel olarak yüzde 13,2 artması hedefleniyor- Bu yatırımların yarıya yakını merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 27'si yerel yönetimler, yüzde 22,7'si işletmeci KİT'ler tarafından yapılacak- Söz konusu kamu yatırımlarının tarım, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor
 31 Ekim 2020 11:07
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Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek

- Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarındaki artışın gelecek yıl da devam etmesi planlanırken, bu yatırımlardan yarıya yakınının merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerce gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, gelecek yıl kamu kesimi sabit sermaye yatırımları alanındaki hedeflere de yer verildi.

AA muhabirinin programdan yaptığı derlemeye göre, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarındaki artışın gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor. Bu yıl reel olarak yüzde 1,1 yükselmesi beklenen söz konusu yatırımların gelecek yıl da yüzde 13,2 artacağı tahmin ediliyor.

2021 yılında cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 49,7'sinin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 27'sinin yerel yönetimler, yüzde 22,7'sinin işletmeci KİT'ler, yüzde 0,1'inin özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0,6'sının döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

- Tarım, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler öne çıkacak

Gelecek yıl kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının tarım, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler alt sektörlerinde yoğunlaşması öngörülüyor. Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 5,2 artış göstereceği tahmin ediliyor. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Sabit sermaye yatırımlarının cari fiyatlarla sektörel dağılımı, bu yılki gerçekleşme tahmini ve gelecek yıla ilişkin program hedefleri (Türk lirası) şöyle:

2020 Gerçekleşme Tahmini

2021 Hedefi

Sektörler

Kamu

Özel

Toplam

Kamu

Özel

Toplam

Tarım

8.738

12.333

21.071

14.158

14.685

28.843

Madencilik

7.275

20.371

27.646

995

23.792

24.787

İmalat

1.907

275.227

277.134

1.993

323.781

325.773

Enerji

27.324

15.539

42.863

33.001

18.217

51.218

Ulaştırma

61.687

319.815

381.502

69.340

374.063

443.402

Turizm

456

13.235

13.691

361

11.787

12.148

Konut

1.599

316.000

317.599

2.808

360.834

363.643

Eğitim

12.871

26.572

39.443

23.250

30.742

53.993

Sağlık

1.966

36.402

38.369

11.394

43.316

54.710

Diğer Hizmetler

36.830

34.160

70.990

43.544

40.197

83.741
Anadolu Ajansı
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