Milli Eğitim Müdür yardımcısı koronadan hayatını kaybetti
|31 Ekim 2020 11:24
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Ekim ayında Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi dahil 40'a yakın üst düzey yönetici ve personelin koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi 5 gün önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu.
Ancak, il müdür yardımcısı Adnan Şener'in durumu ağır olduğu için, tedavisine yoğun bakımda devam edilmişti. Şener ile birlikte çok sayıda personelin de virüs nedeniyle tedavileri devam ediyor.
Milli Eğitim Müdür yardımcısı Adnan Şener dün itibariyle hayatını kaybetti.
ADNAN ŞENER KİMDİR?
1958 Delice-Baraklı Köyü doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Kırıkkale' de tamamladı.1978 yılında Mersin ( İçel) Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu.
1979-1995 yılları arasında Muş, Çankırı, Kars, Konya ve Kırıkkale'de öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.1995-1996 yılları arasında Moldova'da öğretmen olarak görev yaptı.1996-2005 Kırıkkale -Merkez Yunus Emre İlköğretim Okulu , 2005-2011 Hanımeller İlköğretim Okulu , 2011-2014 İsmet Aydınlı İlkokulu/ Ortaokulu ve 2014-2015 yılları arasında da Şehitler İlkokulu müdürlük görevlerini yürüttü.
Türkçe , Fen Bilgisi , Çevre ,Bilgisayar Kullanımı , Yurtdışı İntibak , İdarecilik ve Yöneticilik hizmetiçi eğitim kurslarına ve seminerlerine katıldı. AB "Günlük Yaşamda Çevre Projesi " kapsamında Romanya, İtalya ,Malta ve Finlandiya gibi ülkelerde eğitim çalışmalarına katıldı.
2015 yılında Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atanan ŞENER , evli ve 3 çocuk babasıdır.
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