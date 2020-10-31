Afyonkarahisar'da 11 bina karantinaya alındı

'ŞU ANA KADAR 100 VATANDAŞIMIZI KURTARDIK' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2) - "Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.” - "Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var." -Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak.” - "56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak.” - "TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı.” - "Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak."