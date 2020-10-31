Afyonkarahisar'da 11 bina karantinaya alındı
|31 Ekim 2020 11:34
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 11 binada karantina uygulanmasına karar verdiği belirtildi.
İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Öte yandan Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahallede giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.
Günyüzü ilçesinin Kayakent Mahallesi ile merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'nde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı önlemler alındı.
Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav ve fırın gibi işletmelerin dışında umuma açık olan her türlü kahvehane, kafe, internet kafe gibi işletmelerin ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verildi.
Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktaları oluşturarak mahallelere giriş ve çıkışları sınırlandırdı.
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