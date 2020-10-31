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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde, silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi
 31 Ekim 2020 11:36
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde, silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yalçın Cerrah (27), gece saatlerinde Körfez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cerrah'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cerrah'ın cesedi, polis ekiplerinin çalışmasının ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Cerrah'ın, Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren'i öldürdüğü öne sürülen şüphelilerden birinin akrabası olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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