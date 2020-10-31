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İzmir'deki deprem İstanbul'u etkiler mi? Uzmanlar cevap verdi

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetiklemez" dedi
 31 Ekim 2020 11:38
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İzmir'deki deprem İstanbul'u etkiler mi? Uzmanlar cevap verdi

İzmir Seferihisar'da meydana gelen ve büyüklüğü AFAD'ın verilerine göre 6.6, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 6.9 olarak açıklanan deprem sonrası birçok bina yıkılırken, 25 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi de yaralandı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz'den "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da cevap geldi.

Depremin büyüklüğü nedeniyle diğer şehirleri etkilemesinin normal olduğunu belirten Prof. Dr. Tüysüz, "Ege bölgesi daima bu tür depremlerin beklendiği bir yer. İstanbul'daki fayı etkilemesi söz konusu değil, kendi başına bir depremdir. 1955 yılında meydana gelen Söke-Balat depremi ile çok benzer özellikleri vardır. Yer olarak da benzerdir" dedi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR RİSKLİ BÖLGELERİ AÇIKLADI

Bilim Akademisi Üyesi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir canlı yayın programında, ülkemizde deprem konusunda kırmızı alarm veren bölgeleri tek tek açıkladı.

İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün o açıklamaları;

"Birincisi Marmara bölgesi çok ciddi ve çok dikkat etmemiz lazım. İkincisi Bingöl Karlıova ile Erzincan arası, bir diğeri ise Doğu Anadolu fay hattı üzerinde Karlıova, Çelikhan Erkenek, Maraş Türkoğlu bölgesi dikkatli olunması gereken yerler''

Memurlar.Net
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