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'An itibarıyla 1600 abonenin elektriği kesik durumda'

Bakan Dönmez: An itibarıyla 1600 abonenin elektriği kesik durumda. Bunların büyük bir kısmı Bayraklı'da, 400 civarında abonenin de Seferihisar bölgesinde elektriği kesik. Doğal gazda da yaklaşık 3 bin 500 abonemizin gazı kesik durumda. Doğal gazın kontrolsüz bir şekilde binalara verilmesi risk oluşturabilir. O açıdan tedbir amaçlı doğal gazı şu anda bu civarda kesintiyle yürütüyoruz ama ilerleyen saatlerde AFAD'ın talebi ve izniyle doğal gaz hizmetini de tekrar vermeye başlayacağız
 31 Ekim 2020 11:57
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'An itibarıyla 1600 abonenin elektriği kesik durumda'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de deprem nedeniyle 74 bin 500 vatandaşın elektriğinin kesildiğini fakat dün akşam itibarıyla AFAD koordinasyonunda yeniden enerji verilmeye başlandığını belirterek, "An itibarıyla 1600 abonenin elektriği kesik durumda. Bunların büyük bir kısmı Bayraklı'da, 400 civarında abonenin de Seferihisar bölgesinde elektriği kesik." dedi.

Dönmez, İzmir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, hayatın normalleşmesi için enerji hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde vatandaşa götürülmesinin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Deprem anıyla birlikte 74 bin 500 vatandaşın elektriğinin kesildiğini ifade eden Dönmez, "Dün akşam saatleri itibarıyla AFAD koordinasyonunda süratle yeniden enerji vermeye başladık. An itibarıyla 1600 abonenin elektriği kesik durumda. Bunların büyük bir kısmı Bayraklı'da, 400 civarında abonenin de Seferihisar bölgesinde elektriği kesik." diye konuştu.

Dönmez, bu kesintilerin tedbir amaçlı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu elektrik kesintisi o bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri ve bazı ağır ve orta hasarlı binaların tedbir amaçlı elektriğinin kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Doğal gazda da yaklaşık 3 bin 500 abonemizin doğal gazı kesik durumda. Doğal gaz elektriğe göre biraz daha kritik durumda, o açıdan daha tedbirli olmak durumundayız. Burada da AFAD'ın yönlendirmelerini de dikkate alarak bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şu anda bazı vatandaşlarımız evlerine giremiyorlar. Doğal gazın kontrolsüz bir şekilde binalara verilmesi risk oluşturabilir. O açıdan tedbir amaçlı doğal gazı şu anda bu civarda kesintiyle yürütüyoruz ama ilerleyen saatlerde AFAD'ın talebi ve izniyle doğal gaz hizmetini de tekrar vermeye başlayacağız."

İzmir'de özellikle enerji altyapıları açısından kritik birkaç tesis bulunduğuna işaret eden Dönmez, Türkiye'nin en büyük 2 rafinerisi, petrokimya tesisi ve 2 sıvı doğal gaz depolama ve gazlaştırma tesisinin burada yer aldığını söyledi.

Dönmez, bu tesislerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve güvenlik çerçevesinde faaliyete devam edildiğini dile getirerek, "Öte yandan, elektrik üretim tesislerimizde de bir sıkıntı söz konusu değil. Ana iletim hatlarımızda da sıkıntı yok. Gerek doğal gaz gerekse elektrik tarafında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Başta İzmir olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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