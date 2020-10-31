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37 nefret içerikli paylaşım tespit edildi, 6'sı gözaltında
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
|31 Ekim 2020 12:02
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler, yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından 37 paylaşım tespit edildi, 25 kişi için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında."
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