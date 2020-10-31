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TRT 2 kasım ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

Ödüllü ve prestijli yerli ve yabancı filmler, kasım ayında TRT 2 ekranlarında olacak
 31 Ekim 2020 12:03
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TRT 2 kasım ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

Kültür sanat kanalı TRT 2, kasım ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, kasım ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Kasım Pazar 21.30 "Transit"

2 Kasım Pazartesi 21.00 "Swing Vote" (Oyum kime?)

3 Kasım Salı 21.00 "The Net" (Ağ)

4 Kasım Çarşamba 21.00 "Kardeşler"

5 Kasım Perşembe 21.00 "It Must Be Heaven" (Burası Cennet Olmalı)

6 Kasım Cuma 21.30 "Message in a Bottle" (Aşk Mektubu)

7 Kasım Cumartesi 21.30 "No Date, No Signature" (Tarihsiz, İmzasız) Tv'de İlk

8 Kasım Pazar 21.30 "Mavi Bisiklet"

9 Kasım Pazartesi 21.00 "A Late Quartet" (Son Konser)

10 Kasım Salı 21.00 "Mia Madre" (Annem)

11 Kasım Çarşamba 21.00 "Oversized Coat" (Büyük Gelen Palto) Tv'de İlk

12 Kasım Perşembe 21.00 "Murtaza"

13 Kasım Cuma 21.30 "White Fang" (Beyaz Diş)

14 Kasım Cumartesi 21.30 "Güvercin"

15 Kasım Pazar 21.30 "The Other Side of Hope" (Umudun Öteki Yüzü)

16 Kasım Pazartesi 21.00 "Taste of Cherry" (Kirazın Tadı)

17 Kasım Salı 21.00 "Awakenings" (Uyanışlar)

18 Kasım Çarşamba 21.00 "Grain" (Buğday)

19 Kasım Perşembe 21.00 "Old Men Never Die" (Ölümsüzler Köyü)

20 Kasım Cuma 21.30 "Still Walking" (Bitmeyen Yürüyüş)

21 Kasım Cumartesi 21.30 "Rams" (İnatçılar)

22 Kasım Pazar 21.30 "Days of Glory" (İsimsiz Kahramanlar)

23 Kasım Pazartesi 21.00 "Snow" (Kar)

24 Kasım Salı 21.00 "Dilsiz"

25 Kasım Çarşamba 21.00 "The Company Men" (Büyük Adamlar)

26 Kasım Perşembe 21.00 "Pomegranate Orchard" (Nar Bağı)

27 Kasım Cuma 21.30 "Arrival" (Geliş)

28 Kasım Cumartesi 21.30 "Yol Kenarı"

29 Kasım Pazar 21.30 "Admiral" (Amiral)

30 Kasım Pazartesi 21.00 "Suburbicon"
Anadolu Ajansı
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