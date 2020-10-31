İzmir Şirinyer Hipodromu'nda bugün yapılacak at yarışları ertelendi
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bugün Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenmesi planlanan at yarışlarının İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
|31 Ekim 2020 12:11
|+Aa- Yazdır
Yapılan açıklamada, "Bugün İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılması planlanan yarışlar, Yüksek Komiserler Kurulu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Ayrıca, depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılar için ise acil şifalar dilendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Pakdemirli enkaz altından çıkarılan Buse'yi ziyaret etti
31 Ekim 2020 13:25
|Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor
31 Ekim 2020 13:16
|'3 Kur'an kursumuzun kapıları deprem nedeniyle vatandaşlarımıza açıktır'
31 Ekim 2020 12:39
|Bir Belediye Başkanı daha Kovid-19'a yakalandı
31 Ekim 2020 12:37
|'An itibarıyla 1600 abonenin elektriği kesik durumda'
31 Ekim 2020 11:57
|İzmir'deki deprem İstanbul'u etkiler mi? Uzmanlar cevap verdi
31 Ekim 2020 11:38
|Milli Eğitim Müdür yardımcısı koronadan hayatını kaybetti
31 Ekim 2020 11:24
|THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek
31 Ekim 2020 10:53
|Bakan Kurum'dan İzmirlilere önemli uyarı
31 Ekim 2020 10:46
|Ekipler enkaz altındaki anne ve 4 çocuğuyla iletişime geçti
31 Ekim 2020 10:33