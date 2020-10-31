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Fransa'daki kilise saldırısı şüphelisinin ailesi AA'ya konuştu

Nice'taki saldırının faili olduğu iddia edilen İbrahim el-Uveysavi'nin ailesi: Sabah saatlerinde İbrahim'in önünde kaldığı kilisede bıçaklı saldırı olduğunu öğrenince ailece büyük bir şaşkınlık yaşadık. İbrahim bıçaklı saldırıda bulunacağına dair herhangi bir emare göstermedi"
 31 Ekim 2020 12:16
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Fransa'daki kilise saldırısı şüphelisinin ailesi AA'ya konuştu

Fransa'nın Nice kentindeki kiliseye düzenlenen saldırının şüphelisi olduğu belirtilen Tunuslu İbrahim el-Uveysavi'nin (21) ailesi, daha iyi bir gelecek umuduyla Avrupa'ya giden oğullarının böyle bir olayla anılmasının şokunu yaşıyor.

Nice'taki kilise saldırısının şüphelisi olan İbrahim el-Uveysavi'nin Tunus'un Keyrevan kentinde yaşayan ailesi AA muhabirine konuştu.

Uveysavi, Avrupa'ya gidince kadar gelirli ve kalabalık bir ailenin üyesi olarak Sfaks'ta yaşıyordu.

Düzensiz göç düşüncesi aklına yerleşinceye kadar birçok geçici işte çalışan Uveysavi, eylül ayında Tunus'ta bulamadığı yaşamın hayali ile yasa dışı yollardan önce İtalya'nın "Lampedusa" adasına, oradan da Fransa'ya geçti.

- Uveysavi'nin ailesi şokta

Uveysavi'nin ailesi, çocuklarına atfedilen suçlama karşısında şok olduklarını, çünkü genç adamın Fransa'ya gitmeden önce herhangi bir terör örgütü ile bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Uveysavi'nin annesi Kamra, oğlunun olay olmadan önceki gece Fransa'ya ulaştığında saat 8 gibi kendisini aradığını belirtti.

Kamra, oğlu İbrahim'in Fransızca bilmemesine rağmen Nice'a gitmesine şaşırdığını ifade etti.

- "Kilisenin önünden bana fotoğraf attı"

Kardeşi Yasin ise, "İbrahim, beni arayarak o geceyi Nice'ta bir kilisenin önünde geçireceğini söyledi ve bana oranın önünden bir fotoğraf gönderdi." dedi.

Yasin, ailenin sabah saatlerinde İbrahim'in önünde kaldığı kilisede bıçaklı saldırı olduğunu öğrenmesi ile büyük bir şaşkınlık yaşadığını aktardı.

Uveysavi'nin, bıçaklı saldırıda bulunacağına dair herhangi bir emare göstermediğini söyleyen Yasin, kardeşine yöneltilen suçlamalarla büyük bir şok yaşadıklarını kaydetti.

- Birçok işte çalıştı

Uveysavi'nin okulu erken terk ettiğini ve Tunus'taki birçok genç gibi işsiz kaldığını ve birçok yerde iş aradığını ifade eden Yasin, kardeşinin önce tamircilik yaptığını daha sonra Sfaks'ta bir zeytin sıkma işine girdiğini ardından da düzensiz şekilde akaryakıt satışı ile uğraştığına işaret etti.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında önceki gün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya'nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedilmişti.

Fransız polis kaynakları da, kiliseye düzenlenen saldırının şüphelisi İbrahim el-Uveysavi adında bir Tunuslu olduğunu açıklamıştı.

Tunus yargı makamları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Tunus vatandaşı olması üzerine soruşturma başlattığını, ayrıca saldırıyı düzenlediği iddia edilen "Güney Tunus el-Mehdi Örgütü" adlı yapının varlığına dair de soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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