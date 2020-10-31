Bir Belediye Başkanı daha Kovid-19'a yakalandı
Hatay'ın Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|31 Ekim 2020 12:37
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Hatay'ın Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını söyledi.
Sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiğini belirten Karataş, herkesi Kovid-19 tedbirlerine özenle uymaya davet etti.
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