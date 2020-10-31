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Osmaniye'de otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu yaralandı
Sürücünün gözaltına alındığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı
|31 Ekim 2020 12:41
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı.
Kamil Kara Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan anne Fatma Zehra Türkmenoğlu (38) ile oğlu Selim Türkmenoğlu'na (14), Ayhan K. yönetimindeki 40 DP 822 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan anne ve oğlu, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fatma Zehra Türkmenoğlu, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Adana'daki özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Ayhan K'nin gözaltına alındığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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