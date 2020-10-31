1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın ağabeyi, kavgada hayatını kaybetti

AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç, bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi
 31 Ekim 2020 13:30
+Aa- Yazdır
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın ağabeyi, kavgada hayatını kaybetti

AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç, bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.

Turgut Özal Bulvarı'nda AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyi Erkan Genç (35) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan Genç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanmasına çalışıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta karısını öldüren kişi intihar etti
31 Ekim 2020 12:43		 Sivas'ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
31 Ekim 2020 12:42
Osmaniye'de otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu yaralandı
31 Ekim 2020 12:41		 Polisten kaçan antrenör, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti
31 Ekim 2020 12:18
Tunceli'de teröristlerin kullandığı birer sığınak ve mağara imha edildi
31 Ekim 2020 12:08		 Deprem sonrasında, 37 nefret içerikli paylaşım tespit edildi, 6'sı gözaltında
31 Ekim 2020 12:02
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
31 Ekim 2020 11:36		 Kayseri'de otomobil köprü direğine çarptı: 1 ölü
31 Ekim 2020 11:14
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
31 Ekim 2020 09:46		 İzmir'deki depremle ilgili provakatif paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı
31 Ekim 2020 00:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın ağabeyi, kavgada hayatını kaybetti13:25 - Bakan Pakdemirli enkaz altından çıkarılan Buse'yi ziyaret etti13:16 - Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor12:54 - Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları değiştirildi12:43 - Kahramanmaraş'ta karısını öldüren kişi intihar etti12:42 - Sivas'ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
12:41 - Osmaniye'de otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu yaralandı12:39 - '3 Kur'an kursumuzun kapıları deprem nedeniyle vatandaşlarımıza açıktır'12:37 - Sözleşmeli askeri personelin 'sözleşmesinin yenilenmemesine' ilişkin 3 önemli karar12:37 - Bir Belediye Başkanı daha Kovid-19'a yakalandı12:18 - Polisten kaçan antrenör, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti12:16 - Fransa'daki kilise saldırısı şüphelisinin ailesi AA'ya konuştu
12:12 - 'MSB de İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir'12:11 - İzmir Şirinyer Hipodromu'nda bugün yapılacak at yarışları ertelendi12:09 - İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi12:09 - FETÖ'nün cezaevi yapılanması operasyonda 3 kişi tutuklandı12:08 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı birer sığınak ve mağara imha edildi
12:03 - TRT 2 kasım ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
İzmirli doktor, eşini ve 2 çocuğunu depremde kaybetti
Kırklareli'nde, memurların izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi
Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları değiştirildi
Müsteşarlık sistemine yeniden dönüş tartışılıyor
İzmir'de şiddetli artçı deprem
İzmir'deki depremle ilgili provakatif paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı
Çalışma Bakanlığı: İdari izinli personel ek ders ücreti ödenmez
İzmir'deki depremde can kaybı 25'e yükseldi
Nişana, düğüne IBAN'lı davet
İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karabina 1
limonata 1
televizyon molası 1
Los Glaciares Ulusal Parkı 1
pötikare 1
russell crowe 1
dorukhan toköz 3
ali akman 3
hewalyan 1
testi pozitif çıkan her 10 kişide 4 ü İstanbul'da olması 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam