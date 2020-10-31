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Antalya'da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
 31 Ekim 2020 13:43
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Antalya'da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Korkuteli'nden Bucak istikametine giden Ramazan Çetin'in (59) kullandığı 07 YCH 83 plakalı motosiklet, Galericiler Sitesi bölgesindeki akaryakıt istasyonundan çıkan Selahattin H. (74) yönetimindeki 07 RA 825 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Motosiklet sürücüsü Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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