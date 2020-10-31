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Öğretim Görevlisi Seher Perinçek ve 3 çocuğu enkazdan kurtarıldı

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra 4 kişi yaralı çıkarıldı.
 31 Ekim 2020 13:59
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İzmir'de deprem anından itibaren yıkılan binalarda ekipler depremzedeler için aralıksız çalışıyor. Arama kurtarma ekipleri Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne ve 4 çocuğuna ulaştı.

İzmir, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen deprem, en büyük etkiyi İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde gösterdi. 4 binanın tamamen yıkıldığı sarsıntı sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi yaralandı.

Bayraklı ilçesinde 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekipleri, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne ve 4 çocuğuyla iletişim kurdu.

Anne ve çocuklarına ulaşıldı

Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 07.00 civarında 3. kat seviyesinde ses tespit etti.

Enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Öğretim Görevlisi Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler 10 yaşındaki Ezel ve Elzem Perinçek, 7 yaşındaki Umut Perinçek ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'le beraber olduğunu öğrendi.

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

"Sesimi duyuyorsan 3 kere vur"

Depremden yaklaşık 21 saat sonra Doğanlar apartmanı enkazındaki ekiplerin "Sesimi duyuyorsan 3 kere vur" çağrısına, cevap geldi.

Anne ve çocukları çıkarılıyor

Ekipler, depdemden yaklaşık 23 saat sonra anne ve çocuklarına ulaştı. Alanda koridor oluşturan ekipler, enkaz altında kalan anne ve çocuklarını teker teker sedyelerle enkazdan çıkarmaya başladı.

Bir çocuk hala enkaz altında

Doğanlar apartmanının enkazından şu an akadar anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Dördüncü çocuğun da kurtarılması için ekipler çalışmaya devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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