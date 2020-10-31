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AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı olduğu bildirildi.
 31 Ekim 2020 13:49
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AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı olduğu bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından, afetzedelerin ihtiyaçlarına ilişkin duyuru paylaşıldı.

Duyuruda, İzmir'de deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İhtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı vardır. Halihazırda başkaca bir yardım malzemesine veya ihtiyaç fazlası kullanılmış eşya ihtiyacı bulunmamaktadır. İhtiyaç oluşması halinde ayrıca bildirilecektir. Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler."

Beslenme hizmetleri konusunda ise ana sorumlu kuruluşun Türk Kızılay olduğu ve bu konudaki faaliyetin halen devam ettiği aktarılan duyuruda, "Beslenme ile ilgili destek olmak isteyenlerin bu kurumla irtibata geçmeleri ve koordinasyon içinde olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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