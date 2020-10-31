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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
|31 Ekim 2020 14:03
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Ünaldı Mahallesi'nde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Tabancayla ağır yaralanan D.U. (15), 112 Acil Servis ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. D.U. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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