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'Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yenilerini yapıp teslim edeceğiz'

Erdoğan: Evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz
 31 Ekim 2020 14:28
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'Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yenilerini yapıp teslim edeceğiz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Van'a geldi.

Erdoğan: "Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz."

Erdoğan: "Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı."

Erdoğan: "Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor"
Anadolu Ajansı
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