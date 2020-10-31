'Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yenilerini yapıp teslim edeceğiz'
|31 Ekim 2020 14:28
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Van'a geldi.
Erdoğan: "Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz."
Erdoğan: "Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların
sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı."
Erdoğan: "Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri
özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adalet Bakanı: Provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma açılmıştır
31 Ekim 2020 11:44
|Binali Yıldırım'dan deprem sonrası 'sabır' uyarısı
31 Ekim 2020 11:42
|'Barış Pınarı'nda askeri hareketlilik
31 Ekim 2020 08:55
|Müsteşarlık sistemine yeniden dönüş tartışılıyor
31 Ekim 2020 08:44
|Artık hayvanlar 'eşya' değil 'canlı' olacak
31 Ekim 2020 06:40
|Bakanlar İzmir'de son durumu aktardı: 9 binada çalışmalar sürüyor
31 Ekim 2020 03:16
|Devlet deprem bölgesinde seferber oldu
31 Ekim 2020 03:00
|Dağlık Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
31 Ekim 2020 01:37
|Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği
31 Ekim 2020 01:24
|Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
31 Ekim 2020 01:22