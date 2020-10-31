Süleyman Soylu ve eşi koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu corona virüse yakalandı. Ankara'da bir hastanede tedavi altına alınan Soylu'nun bu nedenle depremin ardından İzmir'e gidemediği öğrenildi.
|31 Ekim 2020 14:31
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu corona virüse yakalandı.
Sözcü'de yer alan habere göre: Ankara'da bir hastanede tedavi altına alınan Soylu'nun bu nedenle depremin ardından İzmir'e gidemediği öğrenildi.
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