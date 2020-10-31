Bir ilimizde toplu doğum günü kutlamaları yasaklandı
|31 Ekim 2020 14:49
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Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında, restoran, kafeterya, otel ve konak gibi açık veya kapalı alanlarda toplu halde doğum günü ve benzeri kutlamalar yapılması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi bazı kararlar aldı.
Toplantıda, Kovid-19 denetimleri sırasında vatandaşları bilgilendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.
Restoran, kafeterya, otel, konak gibi açık veya kapalı alanlarda toplu halde yapılan doğum günü, bebek partisi gibi kutlama ve eğlenceler yasaklandı.
Ayrıca, vatandaşların kamu kurumları ve diğer iş yerlerinden alacakları tüm hizmetler için yoğunluğa mahal verilmemesi açısından varsa ilgili iş yerlerinin resmi sitelerinden online başvuru yaparak işlemlerinin gerçekleştirilmesi kararı verildi.
Kararlara uymayanlar hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem uygulanacak.
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