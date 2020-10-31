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Mersin'de iki aile arasında arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki ailenin bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
|31 Ekim 2020 14:58
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki ailenin bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kızılçukur köyündeki bir tarlada arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Tabanca kullanılan kavgada, Ercan Halim ve oğlu Abdullah Halim olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Emin T. ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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