İzmir'de vatandaşlar için kurulan çadır kentler görüntülendi
İzmir'deki 6.6 deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlar, kentte belirlenen alanlara kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. O yerleşim yerleri DHA tarafından dronla görüntülendi.
|31 Ekim 2020 15:27
|+Aa- Yazdır
Seferihisar'da dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca bina zarar görürken, birçok vatandaş evsiz kaldı.
Bazı vatandaşlar ise korkudan evlerine dönemedi. Bu nedenle valilik ve belediye harekete geçerek kenttin çeşitli noktalarına çadır kentler kurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ve Bayraklı'da kurulan çadır kentlerinin yerlerini duyurdu. Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon Alanına 200 çadır, Ege Üniversitesi Kampusuna 200 çadırlık yerleşimler kuruldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Teşvikiye Kent Ormanı'nda sonbahar güzelliği
31 Ekim 2020 16:11
|İzmir'de 484 artçı deprem kaydedildi
31 Ekim 2020 15:42
|6.6 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı
31 Ekim 2020 15:37
|Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü
31 Ekim 2020 15:26
|Depreme dayanamayan binaları iş makinaları ayakta tutuyor
31 Ekim 2020 15:20
|Depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı
30 Ekim 2020 22:58
|Kuşadası'nda 35 kişi hafif yaralandı, 100 hasarlı bina var
30 Ekim 2020 22:19
|Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı
30 Ekim 2020 21:53
|İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor
30 Ekim 2020 21:45
|Deprem nedeniyle bir hastanenin yataklı servisleri tahliye edildi
30 Ekim 2020 21:41