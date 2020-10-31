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Türk Kızılaydan depremzedelere 'açık büfe' hizmeti

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay tarafından bölgeye gönderilen mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara kesintisiz sıcak yemek, çay, kahve, çorba ve kek ikram ediliyor
 31 Ekim 2020 15:32
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Türk Kızılaydan depremzedelere 'açık büfe' hizmeti

İzmir'de dün meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay tarafından bölgeye gönderilen 17 mobil ikram aracından vatandaşlara kesintisiz çay, kahve, çorba ve kek servisi yapılıyor.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Olayın ardından devletin tüm kurumları seferber olurken, belediyelerin yanı sıra Türk Kızılay, İHH, Deniz Feneri gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları, depremzedelerin acılarını hafifletmek adına bölgede görev aldı.

Depremin hemen ardından Türk Kızılay öncü ekipleriyle bölgeye sevk edilen 17 mobil ikram aracı, evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelere sıcak yemek ve içecek hizmeti veriyor.

Bayraklı ilçesindeki alanda konuşlanan ikram araçları, depremzedelerin yanı sıra bölgede çalışan sağlık, güvenlik ve diğer görevlilere sıcak çay, çorba, kahve ve kek gibi ikramlarda bulunarak açık büfe görevi üstleniyor.

Türk Kızılay bölgede ayrıca vatandaşlara kahvaltı ve 2 öğün sıcak yemek hizmetiyle günlük binlerce kişinin yemek ihtiyacını da karşılıyor.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkan Yardımcısı Hakan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği andan itibaren hızlı bir şekilde organize olduklarını söyledi.

Kızılayın Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olduğunu vurgulayan Yıldız, "Şube olarak hemen bir organizasyon yaptık. Sağ olsun tüm komşu illerdeki şubeler ve ilçeler toparlandık. Hızlı bir şekilde bölgelere ekip ve arkadaşlarımızı sevk ettik." dedi.

AFAD ve Büyükşehir Belediyesinin çadır kurduğu noktalarda gıda yardımında bulunduklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Su ve meyve sularımızı dağıtıyoruz. Kavurmalı pilav ve çorbamızı vatandaşlara ve arama kurtarmada çalışan tüm arkadaşlarımıza ikram ediyoruz. Şubelerimizin dışında gönüllü bir ordumuz var. Kırmızı yeleklilerin neredeyse 4'de 3'ü gönüllülerden oluşuyor. Öğrenciler var, sivil toplum ve birçok siyasi partiden arkadaşlarımız var. Kızılay, Seferihisar ve burada 17 bölgede yardımlarına devam ediyor."

Depremzedelerden Emre Çelik ise deprem nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ve bu nedenle evlerine giremediklerini belirterek depremden hemen sonra bölgeye gelen Türk Kızılay ekiplerinin kendilerine her konuda destek olduğunu dile getirdi.

İlgililere desteklerinden dolayı teşekkür eden Çelik, "Burada ikram arabası kurmuşlar, yemeklerden sonra gelip çay ve kahve alabiliyoruz. Büyük bir hizmet. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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