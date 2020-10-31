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Kılıçdaroğlu, İzmir'de deprem bölgesinde inceleme yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem önlemleri konusunda CHP'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu söyledi.
 31 Ekim 2020 16:06
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Kılıçdaroğlu, İzmir'de deprem bölgesinde inceleme yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem önlemleri konusunda CHP'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin ardından enkaz alanlarına gidip bilgi aldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Kriz Merkezi'ne geçerek yetkililerle değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, merkezdeki toplantının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile basın toplantısı düzenledi.

İzmir'de yeniden deprem gerçeği ile karşı karşıya gelindiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de deprem kuşağı bölgelerinde önlem alınması lazım. Gerek parlamentoda gerek parlamento dışında üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." dedi.

İzmir'in acı bir depremle karşılaştığını, henüz enkazın tümüyle kaldırılamadığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin olağanüstü çaba gösterdiğini kaydetti.

"CHP Genel Başkanı olarak İzmir'e katkı veren tüm kamu görevlilerine yürekten teşekkür ederiyorum" diye konuşan Kılıçdaroğlu, en yoğun çalışmaları gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesine diğer CHP'li belediyelerin de destek sağladığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, göçük altında kalanların tümünün sağ kurtarılması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Alanı gezerken annelerle de konuştum. Bir annenin enkazın altında kalan çocuğunu beklediğini, en son gittiğimiz enkazda da bir annenin çocukların kurtarılmasını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade etmek isterim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Dolayısıyla bu da bizim en büyük dileğimiz, en büyük temennimiz. Bunu atlatırız. Bunu ifade etmek isterim ama bundan sonra benzer olaylarla karşılaştığımızda daha sağlıklı, daha güçlü binalara ihtiyacımız var. Hızla kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bürokraside karşılanan engeller var. Bu engellerin süratle aşılmasına ihtiyaç var. İstanbul depreminden bu yana İstanbul hala çok ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla merkezi yönetimin de bu konuda yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırması lazım."

Merkezi ve yerel yönetimlerin iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sonuçta ölen insanlar bizim insanlarımız. Bizim insanlarımızla ilgili önlem alacaksak, deprem herhalde A partili B partili ayrım yapmıyor. Merkezle yerel arasında çok güçlü bir iletişim bağının da kurulması gerekiyor. Bunun da altını özenle çizmek isterim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaraları sarmak için ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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