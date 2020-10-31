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Teşvikiye Kent Ormanı'nda sonbahar güzelliği

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Kent Ormanı, eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
 31 Ekim 2020 16:11
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Teşvikiye Kent Ormanı'nda sonbahar güzelliği

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Kent Ormanı, eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Teşvikiye beldesinde 95 hektarlık alana sahip Kent Ormanı, sonbaharın güzelliklerini görmek isteyen ziyaretçiler ile fotoğraf ve doğa tutkunlarına kartpostallık manzaralar sunuyor.

Beldede 2005 yılında oluşturulan alanda çok sayıda şelale, 2 kilometrelik yürüyüş patikası, çocuk oyun alanları, spor alanları, oturma ve dinlenme grupları, piknik yerleri, asma köprü, seyir terasları yer alıyor.

Ziyaretçiler, ıhlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçları ile bezenmiş ormanın yanı sıra bölgede bulunan Büyük Dipsiz Göl, Küçük Dipsiz Göl ve Delmece Yaylası'nı gezme imkanı buluyor.

Orman, sonbaharın tüm güzelliklerini yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözleri önüne seriyor.

Kent merkezine 29 kilometre uzaklıktaki orman, günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra kamp alanlarını dolduran doğa yürüyüşü gruplarının da uğrak yeri oluyor.
Anadolu Ajansı
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