Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak
|31 Ekim 2020 16:48
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), afet mağduru eğitim çalışanlarına 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağı ve sandığa borcu olan üyelerin talepleri halinde borçlarının 6 aya kadar erteleneceği belirtildi.
MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yazılı açıklamasında, İzmir depreminde meskenleri veya ev eşyaları zarar gören sandık üyesi eğitim çalışanlarına, hasar ve zarar tespitini içeren belgeler ile kuruma başvurmaları halinde 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağını bildirdi.
Evvelce sandıktan, borç (ikraz) alıp halen ödemeleri devam eden afet mağduru üyelerin borçlarının talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenebileceğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Afet mağdurlarının maaşlarından ertelenen süre zarfında ikraz kesintisi yapılmayacak. İkraz borcunu erteletmek isteyen, depremde meskenleri veya ev eşyaları zarar gören üyelerin ertelemeden faydalanabilmesi için mesken veya ev eşyalarında meydana gelen hasar durumunu gösterir resmi belgeler ile sandığa başvurması gerekiyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|226 kişilik İHH kurtarma ekibi, İzmir'e doğru yola çıktı
30 Ekim 2020 19:54
|'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
29 Ekim 2020 09:51
|'Hobi bahçeleri' tartışması yasayla bitti
29 Ekim 2020 09:38
|Fırıncılar Federasyonu, ekmeğe zam istedi
28 Ekim 2020 15:07
|Kızılay'a yapılan her bağışın izi adım adım sürülebilecek
27 Ekim 2020 20:54
|Türk Kızılay '10 yıllık yol haritasını' 31 Aralık'ta açıklayacak
27 Ekim 2020 15:30
|İstanbul Barosu 'bilgi edinme' denetiminden kaçamayacak
27 Ekim 2020 06:40
|Türk-İş 'ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasını açıkladı
26 Ekim 2020 11:38
|Türk Kızılayın 10 yıllık yol haritası çalıştayda belirlenecek
24 Ekim 2020 20:44
|'Süreli çalışma' teklifine itiraz
23 Ekim 2020 08:13