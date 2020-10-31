Enkaz altından bir kişi daha sağ kurtarıldı
|31 Ekim 2020 17:09
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İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra, 1 kişi daha kurtarıldı.
Arama kurtarma ekibi, sabah saatlerinde, ilk iki katı çöken apartmanın zemin katında yer alan marketteki Helim Sarı (62) ile irtibat kurdu. Ekipler bacağı kolona sıkıştığı belirlenen Sarı'yı kurtarmak için uzun süre mücadele etti.
Sarı, depremden yaklaşık 26 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Battaniyeye sarılan ve sedyeye alınan Sarı, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
İngilizce öğretmeni Rümeysa Sarı, AA muhabirine, babasının evden markette 5 dakika sürecek küçük bir alışveriş için gittiğini ve o anda depremin meydana geldiğini söyledi.
Arama kurtarma ekibinin, halen görev yaptığı Diyarbakır'dan geldiğini öğrendiğini de dile getiren Sarı, ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
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