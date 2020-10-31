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Anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı

UMKE ekibinden İsmail Cem Boyacı:- "İlk olarak annenin eline ulaştım ve onu bulunduğu yerden çıkardım. Daha sonra tepe lambamı yaktığımda küçük kız çocuğunun gözlerini gördüm. Çok mutlu oldum ve duygulandım. Ağlayacak oldum fakat bir an önce onları oradan çıkarmamız gerekiyordu"
 31 Ekim 2020 17:21
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İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan anne ile 2 çocuğuna, 23 saat sonra ulaşan ve onlarla enkaz altından ilk temas kuran UMKE ekibi, o an yaşadıkları mutluluk ve heyecanı anlattı.

Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler, enkazda ses tespit etmelerinin ardından 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek ve iki kızına ulaşmak için yoğun çaba sarfetti.

Enkaz altında küçük bir delik açarak anne ve çocuklarının bulunduğu alana 23 saatin ardından ulaşan ekipte olan Kastamonu UMKE ekibinden İsmail Cem Boyacı gönüllü olarak enkaza girdi.

Önce anne Seher Dereli Perinçek'e ulaşan Boyacı, daha sonra iki kız kardeşe ulaşmayı başardı.

Aile ile ilk temaslarını ve diyaloglarını anlatan Boyacı, enkazda yaklaşık 1,5 saat kaldığını fakat ailenin sesini duyduğu için unutla enkazları kaldırdığını anlattı.

İlk olarak anneye ulaştığını vurgulayan Boyacı, "İlk olarak annenin eline ulaştım ve onu bulunduğu yerden çıkardım. Daha sonra tepe lambamı yaktığımda küçük kız çocuğunun gözlerini gördüm. Çok mutlu oldum ve duygulandım. Ağlayacak oldum fakat bir an önce onları oradan çıkarmamız gerekiyordu." dedi.

Küçük kız çocuğuna ulaştığındaki anın gözlerinin önünden hiç gitmediğini ifade eden Boyacı, "Onunla babasına ne kadar çok benzediğini konuştuk. Babası ile dışarıda tanışmıştık. Benimle konuştu ve o diyalogumuzu hiç unutmayacağım". diye konuştu.

Kastamonudan gelen UMKE ekip sorumlusu Bilal Ödemiş ise enkaz altında açılan küçük deliğe vücudu küçük birisinin girmesi gerektiğini söylediler ve ekip arkadaşı Boyacı'nın gönüllü olarak girdiğini söyledi.

Arkadaşının 1,5 saat enkazda kaldığını vurgulayan Ödemiş, "İsmail dışarıya çıkarken anne ve çocuklarını çıkardığındaki mutluluğu ömrüm boyunca unutamayacağım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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