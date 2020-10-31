Macron, boykot sonrasında geri adım attı: Karikatürlerin arkasında değiliz
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, boykot çağrılarının büyük bir kesimde dile getirilmesi sonrasında geri adım attı. Daha önce, Hz. Peygambere hakaret içeren karikatürleri hükümet binasına asan Macron, El Cezire'ye verdiği mülakatta, "Müslümanların saldırgan çizgi karikatüre verdiği tepkiyi anlıyorum" dedi.
|31 Ekim 2020 17:21
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye başta olmak üzere bir çok Müslüman toplumun yaptığı boykot çağrıları sonrasında ilk kez geri adım attı.
Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın" ifadeleriyle boykot çağrısında bulunmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, El Cezire televizyonuna verdiği mülakatta şunları söyledi:
" Müslümanların, bu saldırgan karikatürlerle karşı hislerini anlıyorum.
Biz bu karikatürleri desteklemiyoruz.
Bunların arkasında olduğum algısı oluşturdular fakat arkasında değiliz. "
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