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Akşener: Arama ve kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de dün meydana gelen depremin ardından enkazlarda incelemelerde bulundu.
 31 Ekim 2020 17:37
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Akşener: Arama ve kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de dün meydana gelen depremin ardından enkazlarda incelemelerde bulundu.

Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Akşener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini ileten Akşener, "Bugünlerde zamanla yarışıldığı için sadece görüp, 'geçmiş olsun' deyip sabır dileyip ne olup olmadığına bakılıp, tespit yapılıp geri dönülür. Burada olduğumuzu, arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın yanında olduğunu bildirmek için gelip dönülür. Çalışan arama ve kurtarmada çalışan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Eksikler gedikler not edilir ve eksik ve gediklerin giderilmesi için meclis bünyesinde gerekenler yapılır." dedi.

Akşener daha sonra depremden zarar gören Doğanlar Apartmanı ve Emrah Sitesi'ni de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yakınlarının enkaz altından çıkmasını bekleyen ailelerle sohbet eden Akşener, onlara moral verdi.
Anadolu Ajansı
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