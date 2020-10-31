Ağır hasta sayısı bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı
|31 Ekim 2020 19:00
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Sağlık Bakanlığı 31 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu, son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin. ' ifadelerini kullandı.
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