Bakan Koca, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu.
|31 Ekim 2020 18:13
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu.
Rıza Bey Apartmanı ile Doğanlar Apartmanı enkazlarındaki çalışmayla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi alan Bakan Koca, depremde zarar gören vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Koca, daha sonra çok sayıda yaralının tedavi edildiği Ege Üniversitesi Hastanesine geçti.
112 Acil Yardım Ekiplerimiz ve UMKE Timlerimizin çalışmalarına nezaret etmek, sağlık hizmetlerimizin yönetimiyle bizzat ilgilenmek üzere İzmir'deyiz. Size iyi haberler vermek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/YKAwOnC0pvDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020
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