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İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kalın'ın karantinada olduğu belirtildi.
 31 Ekim 2020 18:24
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İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı

Kalın sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.
Memurlar.Net
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