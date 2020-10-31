İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kalın'ın karantinada olduğu belirtildi.
|31 Ekim 2020 18:24
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Kalın sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.
Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 31, 2020
Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.
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