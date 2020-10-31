Ünlü sunucu koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı
|31 Ekim 2020 19:31
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Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan 51 yaşındaki ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Kötü haberi oğlu, yaptığı paylaşımla duyurdu.
Gürpınar'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "İkbal Gürpınar, yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Dualarınızı bekleriz" diye yazdı.
BABASI KORONAVİRÜSE YENİLMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
Gürpınar, "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" ifadelerini kullanmıştı.
İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?
4 Ekim 1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Okul içinde açılan sınavı kazanarak spikerliğe başlamıştır. Bu arada kurslara katılarak makrome eğitimi almıştır.
1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır.
TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur. "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları da sunmuştur. Daha sonra ise "Hayatın İçinden" isimli programı da sunmuştur.
"Kimse Yok mu?" ile birlikte olarak TRT'de "Gün Başlıyor" programını sunmuştur. Yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta yazmıştır. Şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. Çocuklar için masallar yazmıştır.
Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenilmiştir. İkbal Gürpınar 3 defa evlenmiştir ve 2 çocuğu bulunmaktadır.
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