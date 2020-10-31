Bakan Gül, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunarak İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'den bilgi aldı.
|31 Ekim 2020 20:24
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