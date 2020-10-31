İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
|31 Ekim 2020 20:39
|+Aa- Yazdır
İstanbul Valiliği, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni için bazı yolların yarın saat 09.00 ila 15.00 arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın Pazar günü saat 12.00'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze töreni için bazı yolların saat 09.00 ila 15.00 arasında trafiğe kapatılacağını açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anavatan Partisi eski Genel Başkanı, Rize Milletvekili ve 48. 53 ve 55. Dönem T.C. Başbakanı merhum Ahmet Mesut Yılmaz 01.11.2020 Pazar günü saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakiben ebedi istirahatgahına uğurlanacaktır. Söz konusu merasim nedeniyle 09.00 ila 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Merhum eski Başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." denildi.
Açıklamanın devamında yarın trafiğe kapatılacak yollar şöyle açıklandı:
"Aksoy Sokağa araç girişi Sırma Perde Sokaktan kapatılıp Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecektir. Karacaahmet Mezarlığı istikametinden Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben Mahir İzCcaddesi istikametine giden akım Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım Mütevelli Çeşme Caddesi'ne verilecektir. Kısıklı Caddesi'nden Shibuya Sokak istikametine trafik kapatılarak akım Kısıklı Caddesi'ne verilecektir. Kısıklı Caddesi'nden gelip Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben Mahir İz Caddesi'ne dönen kavşak trafiğe kapatılıp Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecektir. Trafik Nuhkuyusu Caddesi Karacaahmet Mezarlığı istikametine verilecektir. Alternatif Güzergahlar şu şekilde, Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|6.6 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı
31 Ekim 2020 20:08
|Kuvvetli yağış Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatıyor
31 Ekim 2020 18:15
|Enkaz alanlarına gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu
31 Ekim 2020 16:42
|Teşvikiye Kent Ormanı'nda sonbahar güzelliği
31 Ekim 2020 16:11
|İzmir'de 484 artçı deprem kaydedildi
31 Ekim 2020 15:42
|İzmir'de vatandaşlar için kurulan çadır kentler görüntülendi
31 Ekim 2020 15:27
|Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü
31 Ekim 2020 15:26
|Depreme dayanamayan binaları iş makinaları ayakta tutuyor
31 Ekim 2020 15:20
|Depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı
30 Ekim 2020 22:58
|Kuşadası'nda 35 kişi hafif yaralandı, 100 hasarlı bina var
30 Ekim 2020 22:19