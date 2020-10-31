Enkaz altındaki kediyi K-9 köpeği kurtardı
İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeğince bir kedi kurtarıldı.
|31 Ekim 2020 20:50
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İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeğince bir kedi kurtarıldı.
Bayraklı ilçesindeki apartmanda AKUT'a ait K-9 köpekleriyle tarama çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, akşam saatlerinde bir kediyi fark etti.
Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, enkazdan çıkarıp kediyi sahibine teslim etti.
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