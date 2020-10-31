1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Kızılay: İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkarabiliriz

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, İzmir depremi sonrası Türk Kızılayın ihtiyaç olduğunda 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahip olduğunu söyledi
 31 Ekim 2020 20:59
+Aa- Yazdır
Türk Kızılay: İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkarabiliriz

Dün meydana gelen depremin ardından Doğanlar Apartmanı'nın enkazı çevresinde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemerde bulunan Altan, AA muhabirine, Türk Kızılay ekiplerinin depremin hemen ardından hizmete başladığını söyledi.

Bölgeye Ankara, Düzce, Denizli ve Manisa'dan gelen ekip ve hizmet araçlarının ilk etapta tespit çalışması yaptığını ve daha sonra hizmete başladıklarını belirten Altan, "Çalışmamızın ilk safhası olan ikram hizmetimizi yaptık. İnsanlarımız panik içindeydi, evlerine giremiyordu ve beslenme ihtiyacı hasıl oldu. Bu hizmeti çok hızlıca karşıladık. İkinci olarak yemek hizmetimize başladık. Şu anda sıcak yemeklerle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz." dedi.

- "Sahada 250 kişiyiz"

Kurulan çadır kentler ve yurtlarda kalan vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek dağıtıldığını söyleyen Altan, şöyle konuştu:

"Sadece afetzede vatandaşlarımıza değil, bölgede yıkılan binalarda çalışan ekiplere de ikram araçlarımız hazır tutuluyor. Ekiplerimize sürekli sıcak yemek, ikram ve çaylarını veriyoruz. Sahada şu anda 250 kişiyiz. Battaniye ve hijyen malzemesi ihtiyacı hasıl oldu. O malzemeleri de dağıtmaya başladık. Bütün bunları Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yürütüyoruz."

Kriz merkeziyle koordineli çalışıldığını vurgulayan Altan, "Özellikle beslenmeyle ilgili alanda beslenme platformumuz var ve sivil toplum kuruluşları da bu platformun üyesi. İzmir'de ihtiyaç olduğunda 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz. Bu ihtiyaç yavaş yavaş belli oluyor. İnsanlar ilk etapta evlerinin önünde yattı ama şimdi çadırlara yerleşmeye başladı. Buralarda ne kadar kalacakları konusu zaman ilerledikçe belli olacak. Yemek ihtiyacı da haliyle artacak. Bizler de bu ihtiyaçları sivil toplum kuruluşlarımızla beraber karşılayacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak
31 Ekim 2020 16:48		 226 kişilik İHH kurtarma ekibi, İzmir'e doğru yola çıktı
30 Ekim 2020 19:54
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
29 Ekim 2020 09:51		 'Hobi bahçeleri' tartışması yasayla bitti
29 Ekim 2020 09:38
Fırıncılar Federasyonu, ekmeğe zam istedi
28 Ekim 2020 15:07		 Kızılay'a yapılan her bağışın izi adım adım sürülebilecek
27 Ekim 2020 20:54
Türk Kızılay '10 yıllık yol haritasını' 31 Aralık'ta açıklayacak
27 Ekim 2020 15:30		 İstanbul Barosu 'bilgi edinme' denetiminden kaçamayacak
27 Ekim 2020 06:40
Türk-İş 'ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasını açıkladı
26 Ekim 2020 11:38		 Türk Kızılayın 10 yıllık yol haritası çalıştayda belirlenecek
24 Ekim 2020 20:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:19 - İki Belediye Başkanı daha Kovid-19'a yakalandı21:15 - Bakan Koca: Tedavisi tamamlanan 667 kişi taburcu oldu21:13 - Enkaz altından market kasiyerinin naaşı çıkarıldı20:59 - Türk Kızılay: İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkarabiliriz20:50 - Enkaz altındaki kediyi K-9 köpeği kurtardı20:39 - İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
20:37 - Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı20:32 - Gezmeye giden üniversite öğrencileri kaza yaptı: 3 yaralı20:24 - Bakan Gül, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu20:18 - Erdoğan: Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var20:08 - 6.6 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı20:04 - İzmir Valiliği'nden barınma noktalarıyla ilgili açıklama
19:59 - Trafik kazasında ölen muhtar toprağa verildi19:52 - Avusturya'da gece sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak19:31 - Ünlü sunucu koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı19:23 - İtfaiye eri, enkazda bulduğu çantayı polise teslim etti19:10 - Yaralıların bilgisine 184 SABİM hattından ulaşılabiliyor
19:00 - Ağır hasta sayısı bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
İzmirli doktor, eşini ve 2 çocuğunu depremde kaybetti
Kırklareli'nde, memurların izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi
Süleyman Soylu, eşi ve kızı koronavirüse yakalandı
Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları değiştirildi
Çalışma Bakanlığı: İdari izinli personel ek ders ücreti ödenmez
UMKE personeli Edanur, Türkiye'nin gönlüne taht kurdu
Öğretim Görevlisi Seher Perinçek ve 3 çocuğu enkazdan kurtarıldı
Müsteşarlık sistemine yeniden dönüş tartışılıyor
İzmir'de şiddetli artçı deprem
6.6 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse var mı sorusu 1
sofrana sahip çık kapmpanyası 2
sıraca 1
televizyon molası 1
iletiler bölümünün hata vermesi 12
gram altın 1
çaylaklara tavsiyeler 1
carrefour'a boykot çağrısı 3
Kervan ters dönünce topal eşek baş olur 4
Grand Teton Milli Parkı 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam