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Enkaz altından market kasiyerinin naaşı çıkarıldı

İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin kattaki enkazından bir erkek cesedi çıkarıldı.
 31 Ekim 2020 21:13
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Enkaz altından market kasiyerinin naaşı çıkarıldı

İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin kattaki enkazından bir erkek cesedi çıkarıldı. Cededin market kasiyeri Serhat Er olduğu öğrenildi.

Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgesi, saat 14.51'de büyük bir depremle sarsıldı. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir'de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir'de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise hasar gördü.

KASİYERİN CESEDİ ÇIKARILDI

İzmir'de çöken binalardan birisi olan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki enkazında arama- kurtarma çalışması yapan bir erkek cesedine ulaştı. Cesedin, markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er olduğunu öğrenildi.
DHA
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