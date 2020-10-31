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Bakan Koca: Tedavisi tamamlanan 667 kişi taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde. 667 kişi taburcu oldu" dedi.
 31 Ekim 2020 21:15
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Bakan Koca: Tedavisi tamamlanan 667 kişi taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde. 667 kişi taburcu oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde. 667 kişi taburcu oldu. Hastane personelimiz olağanüstü bir performans gösteriyor. Tüm hastalarıma tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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