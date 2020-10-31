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'Bina dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında kaldı!'

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan Doğanlar Apartmanı sakini Mustafa Yıldırım, binanın 2 yıl önce belediye tarafından 'hasarlı' olarak raporlandığını söyledi. Yıldırım, bina sakinlerinin yıkıma karşı çıktığını, binanın hasarsız olduğunu savunması üzerine her defasında yıkımdan vazgeçildiğini anlattı. Yıldırım, 'Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar şimdi enkaz altında' dedi.
 31 Ekim 2020 21:38
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'Bina dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında kaldı!'

Seferihisar merkezli, 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisiyle yıkılan binalardan biri de İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanıydı. 7 katlı apartmanda, kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler 3. kat seviyesine kadar ilerledi. Son olarak bugün, enkaz altında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Doğanlar Apartmanı sakinlerinden Mustafa Yıldırım'la konuştu.

Binada kolonların kesildiği iddiasının doğru olmadığını söyleyen Yıldırım, binanın daha önce de hasarlı olduğunu, kendisinin 'binanın yıkılması' talebinin olduğunu ancak defalarca diğer apartman sakinleri tarafından reddedildiğini aktardı.

Yıldırım "Ben 2-3 senedir bu bina yıkılacak diyorum. İçeride işyerim var. 25 yıllık hayalim bitti. İçerde benim 500 bin liralık malım var. Bu bina yıkılsın diye, binadaki ev sahiplerine çok söyledim. Karşı çıktılar, şimdi ne oldu başlarına yıkıldı. Deprem olduğunda kardeşim sayesinde 2 saniyede kurtuldum. Daha önceden de belliydi. Belediye 2 yıl önce geldi tespit yaptı. Yıkılsın dedi belediye. Ama bina sakinleri yine karşı çıktı. Karşı çıkanların çoğu öldü. Bina yöneticisi de öldü. 10 kere yüz kere dedim. Beni bir toplantıya almadılar. Karşı çıkanların hepsini valiliğe şikayet edeceğim." dedi.
Yeni Şafak
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