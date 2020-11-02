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Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve iştiraklarin listesi

2019 yılı Kamu İşletme Raporunda, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin listesi yer aldı.
 02 Kasım 2020 09:00
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve iştiraklarin listesi

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin listesi, 2019 yılı Kamu İşletme Raporunda yer aldı. Raporda 18 Kamu İktisadi Teşebbüsü, 4 bağlı ortaklık, 4 özelleştirme portföyünde işletme, 8 kamu sermayeli banka, 18 de diğer kamu işletmesi yer aldı.

İşte 2019 yılı Kamu İşletme Raporunda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Listesi

BÖLÜM 4: KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
1. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
2. Elektrik Üretim A.Ş.
3. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
4. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
5. Türkiye Taşkömürü Kurumu
6. Türkiye Petrolleri A.O.
7. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
8. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
9. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
10. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
11. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
12. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
13. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
14. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
15. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
16. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
17. Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü
18. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

BÖLÜM 5: BAĞLI ORTAKLIKLAR
1. Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş
2. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş
3. Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.
4. TCDD Taşımacılık A.Ş

BÖLÜM 6: ÖZELLEŞTİRME PORTFÖYÜ
1. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
2. Sümer Holding A.Ş.
3. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.
4. Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

BÖLÜM 7: KAMU SERMAYELİ BANKALAR
1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
2. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
4. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
5. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
6. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
7. İller Bankası A.Ş.
8. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.

BÖLÜM 8: DİĞER KAMU İŞLETMELERİ VE FONLAR.
1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi.
2. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
3. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu.
4. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
5. Türk Hava Yolları A.O.
6. Anadolu Ajansı
7. Borsa İstanbul A.Ş.
8. Mahalli İdare İşletmeleri
9. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş
10. Diğer Kamu İşletmeleri.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bünyesindeki Bankalar
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.)
Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ)
Nükleer Teknik Destek A.Ş. (NÜTED A.Ş.)
Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş. (ICAS)
Memurlar.Net
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