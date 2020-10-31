Enkazdan 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı
|31 Ekim 2020 22:06
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İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı.
İzmir 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 17 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssü Seferihisar'dı. 15 saniye süren deprem en çok Bayraklı, Buca, Bornova ve Seferihisar ilçelerini etkiledi.
Deprem bölgesinde 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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