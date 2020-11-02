Kamu İktisadi Teşebbüslerine yönelik olarak yayımlanan 2019 yılı Kamu İşletme Raporuna göre KİT'lerde istihdam edilen personel sayısı azaldı. 2018 yılı ile kıyaslandığında ise, 2019 yılında istihdam edilen ortalama kişi sayısı bir önceki yıla oranla %0,1 oranında azaldı.

Yayımlanan verilere göre, 2019 yılı itibariyle Memur ve sözleşmedeki personel sayısı 47.288, işçi sayısı ise 53.228 oldu.

KİT Personelinin ortalama maliyeti yükseliyor

2018 yılında bir memur veya sözleşmelinin Devlete ortalama maliyeti 7.714 TL iken bu miktar 2019 yılında 9.340 TL'ye yükseldi. İşçinin maliyeti ise 9.582 TL'den 11.706 TL'ye yükseldi.

İşte raporda yer alan tablolar