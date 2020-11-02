ETİ Madenin karı, bor madenine rağmen azaldı
|02 Kasım 2020 09:15
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Eti Madenin karlılık durumu, 2019 yılı Kamu İşletme Raporunda yer aldı. Rapora göre yurt içi satışların %23'ü temizlik, yüzde 28'i ise cam sektörlerine yapılmıştır.
2018 yılında 2,432 milyon ton üretim yapan Eti Maden'in 2019 yılı üretimi ise 2,040 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Eti Maden katma değeri yüksek olan rafine bor ürünleri satmayı temel politika olarak belirlemiş ve satışlarının %96'sı rafine bor ürünlerinden oluşmaktadır.
Eti Maden 2019 yılında dünya bor talebinin (miktar olarak) %56'sını karşılamıştır. Kuruluş 2019 yılında bor ihracatının önemli bir kısmını Asya'ya yapmıştır.
Eti Maden tarafından 2019 yılında üretilerek, yurt içi ve yurt dışı piyasaya sunulan kolemanit, üleksit, borikasit, boraks, boroksit ve diğer ürün satışlarından 4,8 milyar TL brüt satış hasılatı elde edilmiştir. Söz konusu satışların %95'i yurt dışına gerçekleştirilmiştir.
Kuruluşun 2019 yılı dönem karı bir önceki yıla göre %16,6 oranında azalarak 2,8 milyar TL olmuştur.
ETİ Maden karlılıktaki düşüşü, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları, dünyanın çeşitli bölgelerindeki ekonomik belirsizliklere bağlamıştır.
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