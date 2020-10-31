1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri'de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
 31 Ekim 2020 23:05
+Aa- Yazdır
Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri'de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen kazada plakası öğrenilemeyen Şahin marka otomobil ile Volkswagen marka ticari araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
31 Ekim 2020 20:37		 Gezmeye giden üniversite öğrencileri kaza yaptı: 3 yaralı
31 Ekim 2020 20:32
Trafik kazasında ölen muhtar toprağa verildi
31 Ekim 2020 19:59		 Mersin'de iki aile arasında arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
31 Ekim 2020 14:58
Depremle ilgili çirkin paylaşımlarda bulunmuşlardı...Serbest kaldılar
31 Ekim 2020 14:45		 Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü
31 Ekim 2020 14:03
Antalya'da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü
31 Ekim 2020 13:43		 AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın ağabeyi, kavgada hayatını kaybetti
31 Ekim 2020 13:30
Kahramanmaraş'ta karısını öldüren kişi intihar etti
31 Ekim 2020 12:43		 Sivas'ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
31 Ekim 2020 12:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Danıştay: Yüzde 30 sınırı aşıldığı için belediye sözleşmelisi işten çıkarılamaz00:01 - 1 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - 'Kronik can sıkıntısı' uyarısı23:44 - Doç. Dr. Özmen: İzmir depremi beklenen bir depremdi23:30 - Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı23:18 - Test kuyrukları uzadı, Vali ikinci dalga için uyardı
23:10 - Sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı23:05 - Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı22:34 - İzmir'deki depremde can kaybı 39'e yükseldi22:08 - Prof. Dr. Sucuoğlu, yıkılan binaya ilişkin ayrıntıları aktardı22:06 - Enkazdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi21:45 - Mısır, petrol karşılığı Irak'ı yeniden imar edecek
21:38 - 'Bina dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında kaldı!'21:19 - İki Belediye Başkanı daha Kovid-19'a yakalandı21:15 - Bakan Koca: Tedavisi tamamlanan 667 kişi taburcu oldu21:13 - Enkaz altından market kasiyerinin naaşı çıkarıldı20:59 - Türk Kızılay: İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkarabiliriz
20:50 - Enkaz altındaki kediyi K-9 köpeği kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: Yüzde 30 sınırı aşıldığı için belediye sözleşmelisi işten çıkarılamaz
1 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iletiler bölümünün hata vermesi 12
30 ekim 2020 1
30 ekim 2020 izmir depremini zinaya bağlayan kız 3
Cuma saatinde kapatan marketler 1
sevgili istanbullular,zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın 4
sırma 1
podzol 2
sporcularda arka arkaya covid-19 a rastlanması 2
pierre loti'nin ismi kanımıza dokunuyor 2
mısbah 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam