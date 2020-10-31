Sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı
|31 Ekim 2020 23:10
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Belçika'da bir ilkokul öğretmeni sınıfta gösterdiği Hz. Muhammed karikatürünün "müstehcen" bulunması nedeniyle açığa alındı.
euronews'te yer alan habere göre; Okul yönetimi kararın alınmasında çizimin "müstehcen" bulunması olduğunu ve karikatürde Hz. Muhammed'in olmaması durumunda da aynı kararın alınacağını açıkladı.
Açığa alınan ilkokul öğretmeni, 10 ile 11 yaşları arasında değişen öğrencilerine Hz. Muhammed'in dizlerinin üzerinde çıplak olarak resmedildiği Charlie Hebdo'da yayınlanmış bir çizimi gösterdi.
Molenbeek Belediyesi sözcülerinden Rachid Barghouti, bazı ailelerin, ilkokulda öğrencilere peygamberin genital bölgelerinin görüldüğü bir çizim gösterdiği" konusunda şikayette bulunduğunu açıkladı.
Fransa'da boğazı kesilerek öldürülen Samuel Paty hakkında bir ders sırasında ifade özgürlüğü konusunda öğretmenin karikatürü öğrencilerine gösterdiği belirtildi.
"Karikatürlerde peygamber olmasaydı da aynı kararı alırdık"
Perşembe günü öğretmenin savunmasının alındığını belirten Barghoutti, "Bu bir ceza değil, disiplin sürecinin başladığı anlamına geliyor" açıklamasında bulundu. Olası bir ceza konusunda ise gelecek hafta perşembe günü öğretmen ile tekrar görüşüleceği ifade edildi.
Şehri Fransızca konuşan liberallerle koalisyon halinde yöneten Sosyalist Belediye Başkanı Catherine Moureaux'nun sözcüsü ise "Kararın alınmasındaki tek neden görüntülerin "müstehcen" olarak kabul edilmesi. Bu görüntülerde peygamber olmasaydı da aynı kararı alırdık" dedi.
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