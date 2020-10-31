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Test kuyrukları uzadı, Vali ikinci dalga için uyardı

Tüm ülke genelinde artan vak'a sayılarının kısmen Gaziantep'te de kendini göstermeye başladı. Covid-19 Polikliniklerin önünde korona virüs testi için bekleyenler uzun kuyruklar oluştururken, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'lileri Avrupa'da başlayan salgının ikinci dalgasına karşı uyardı.
 31 Ekim 2020 23:18
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Test kuyrukları uzadı, Vali ikinci dalga için uyardı

Tüm ülke genelinde artan vak'a sayılarının kısmen Gaziantep'te de kendini göstermeye başladı. Covid-19 Polikliniklerin önünde korona virüs testi için bekleyenler uzun kuyruklar oluştururken, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'lileri Avrupa'da başlayan salgının ikinci dalgasına karşı uyardı.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Koronavirüs vak'alarında tüm Türkiye genelinde artış yaşanıyor. Salgının başladığı günden bu yana vak'aların yoğun seyrettiği Gaziantep'te de bir süredir düşük seyreden vak'a sayısı tekrardan yükselişe geçti. Hastanelerin Covid Polikliniği önlerinde ise test için bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Covid 19 testi için sırada bekleyenlerin arasında pozitif hastaya temasları bulunanlar, yada hastalığın belirtileri bulunanlar, yada daha önceki testi pozitif çıkan insanların bulunduğu öğrenildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan Göllüce Kırsal Mahallesi yerine KÜSGET sanayi sitesi kooperatifince yaptırılan 86 iş yeri için gerçekleştirilen kura çekim töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, son dönemlerde Türkiye'de ve Gaziantep'te vak'a sayılarında artış yaşandığını belirterek, hastalığa karşı insanları uyardı. Bugüne kadar korona virüse yakalanmamış insanlara da, hastalığın ilk dönemindeki Çin'de çıkan salgının Türkiye'ye uğramayacağı düşüncesini hatırlatan Vali Gül, Avrupa'da ikinci dalganın başladığını ve Türkiye'de ise Covid-19'lu hasta sayısının yükselmeye başladığını vurguladı. 2 hafta içerisinde Gaziantep'te yeni yasakların gelebileceğini de anlatan Vali Gül, "Bu salgın Avrupa'ya gelmeyecek. Sadece Çin'de kalacak zannedildi. Şuanda Avrupa'da ikinci dalga başladı. Vak'a sayıları yükseliyor. Sağlık Bakanımız 4-5 gündür İstanbul'da sayının yükseldiğini söylüyor. Gaziantep'te ticari hareketliliğin olduğu bir şehir. Bu vak'a artışları bize de gelecek. Kısmen de gelmeye başladı. Bütün Gaziantep'e düşen tedbirleri tekrardan gözden geçirmektir. Sosyal hayatımızı yavaşlatmazsak ticari hayatta önlemler almazsak 10-15 gün sonra tekrardan yeni yasaklar gelebilir. Çok şey istemiyoruz. Maske ve mesafeye dikkat edelim. Komşuluk aile ilişkilerine bir süre ara verelim. Ziyaretleri erteleyelim" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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